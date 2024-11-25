Tuyển Tiếng Trung thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm mạ
Dựa trên kết quả hóa nghiệm, xác định lượng hóa chất cần bổ sung để sản phẩm nhôm mạ được làm ra có chất lượng tốt nhất;
Kiểm soát mức sử dụng hóa chất để đảm bảo lượng hóa chất phù hợp
Theo dõi và báo cáo hàng tháng lượng tiêu hao hóa chất hàng tháng;
Tiếp nhận các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành hoá học, hoá phân tích;..
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, chịu được áp lực cao.
Có kinh nghiệm về hóa nghiệm, am hiểu về hóa chất liên quan đến sản xuất,...;
Ưu tiên biết Tiếng Trung ( nghe nói thành thạo )

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;
Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..
Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
Được nghỉ lễ theo luật định ;
Được thưởng lễ Tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 15, đường tỉnh lộ 487B, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

