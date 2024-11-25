Tuyển Tiếng Trung thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm mạ

Dựa trên kết quả hóa nghiệm, xác định lượng hóa chất cần bổ sung để sản phẩm nhôm mạ được làm ra có chất lượng tốt nhất;

Kiểm soát mức sử dụng hóa chất để đảm bảo lượng hóa chất phù hợp

Theo dõi và báo cáo hàng tháng lượng tiêu hao hóa chất hàng tháng;

Tiếp nhận các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành hoá học, hoá phân tích;..

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần trách nhiệm với công việc, trung thực, chịu được áp lực cao.

Có kinh nghiệm về hóa nghiệm, am hiểu về hóa chất liên quan đến sản xuất,...;

Ưu tiên biết Tiếng Trung ( nghe nói thành thạo )

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;

Phụ cấp: Ăn trưa, xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,..

Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

Được nghỉ lễ theo luật định ;

Được thưởng lễ Tết, ...

