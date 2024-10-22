Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 1, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra danh sách các thiết bị, phụ kiện, ống dẫn, ống nước... trước khi bắt đầu lắp đặt. Chuẩn bị tất cả các dụng cụ cần thiết cho việc lắp đặt hệ thống HVAC bao gồm dụng cụ điện, dụng cụ cầm tay, giàn giáo và thang đúng số lượng như trong danh sách. Thiết kế bản vẽ HVAC, phân tích các thông số kỹ thuật, giải thích với các bên liên quan, phối hợp điều chỉnh với kỹ sư trưởng. Tiến hành tham gia chỉ đạo, hỗ trợ hoặc tự tay lắp đặt hệ thống HVAC trong các dự án. Giám sát các hoạt động của khu vực thi công, đảm bảo tất cả các nguyên tắc và quy định an toàn được tuân thủ. Lập báo cáo về tiến độ và giải quyết các tình huống phát sinh nếu có. Đảm bảo lắp đặt, thi công an toàn hệ thống sưởi, thông gió và bảo trì điều hòa không khí theo các nguyên tắc chung. Tiến hành kiểm tra, thử nghiệm toàn bộ thiết bị, hệ thống trước khi cho phép hoạt động chính thức. Chuẩn bị, soạn thảo tài liệu hướng dẫn chi tiết về dự án. Kiểm tra, bảo trì thường xuyên hệ thống, sửa chữa hoặc chỉ đạo sửa chữa, thay thế thiết bị khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc trong vai trò kỹ sư HVAC từ 1 năm trở lên. Kỹ năng kỹ thuật tốt: Thiết kế, đọc bản vẽ, hiểu biết về cách vận hành của hệ thống HVAC. tiếng trung giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Chế độ tăng và thưởng lương hàng năm

-Chế độ tham gia bảo hiểm

-Hưởng nghỉ các ngày lễ, tết ,báo hỉ ,báo tang,sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECHANG VIỆT NAM

