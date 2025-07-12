Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TUNGHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6b/ ngách 3, ngõ 280 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát, tư vấn khách hàng, lên ý tưởng thiết kế, mặt bằng công năng, phối cảnh kiến trúc

Dựng phối cảnh 3D ngoại thất các phương án

Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công kiến trúc theo yêu cẩu của chủ trì

Xây dựng, phát triển đội nhóm thiết kế kiến trúc

Biết sử dụng các phần mềm: Autocad, Revit, Sketchup, 3ds max, Enscape, Vray, Photoshop...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phối hợp với các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ của Trưởng phòng, Giám đốc

Chủ động công việc trong các khâu từ khảo sát khách hàng đến hồ sơ kỹ thuật thi công

Có khả năng sáng tạo, phát triển ý tưởng thiết kế, năng lực tư duy thẩm mỹ tốt

Có tinh thần trách nhiệm với công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc được giao.

Tìm hiểu các loại vật liệu, mẫu mã sản phẩm mới ngoài thị trường

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUNGHOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12tr đến 15tr + %KPI công trình hoàn thành tổng thu nhập > 20tr/tháng.

Thời gian làm việc: sáng 8h đến 12h, Chiều 13h30 đến 17h30 chiều. Nghỉ chủ nhật và hai ngày thứ 7/ trong tháng.

Tham gia BHXH- BHYT thưởng ngày lễ, nghỉ lễ, tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TUNGHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.