Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
- Vĩnh Phúc: 99 Thái Hà, Đống Đa, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản lý đội ngũ bán hàng cấp dưới .
Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số Trưởng Nhóm Bán Lẻ giao
Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và duy trì hình ảnh của điểm bán.
Cập nhật thường xuyên, nắm vững kiến thức sản phẩm, chương trình khuyến mãi Công ty ban hành.
Thực hiện báo cáo, họp cửa hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Các đầu mục công việc khác do Trưởng Nhóm Bán Lẻ phân công.
Linh hoạt thời gian làm việc: 8 giờ / ngày Ca: 8h30-16h30, Ca: 14h-22h (hoặc Cửa hàng trưởng tự sắp xếp)
Tháng nghỉ 4 buổi, sau thử việc + 1 ngày phép
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi – cầu tiến, chăm chỉ, năng động
Có kinh nghiệm mảng quản lý bán lẻ thời trang là một lợi thế. Mong muốn làm việc lâu dài.
Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân
Các chế độ phúc lợi theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
