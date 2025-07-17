Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: 99 Thái Hà, Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý đội ngũ bán hàng cấp dưới .
Hoàn thành chỉ tiêu về doanh số Trưởng Nhóm Bán Lẻ giao
Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và duy trì hình ảnh của điểm bán.
Cập nhật thường xuyên, nắm vững kiến thức sản phẩm, chương trình khuyến mãi Công ty ban hành.
Thực hiện báo cáo, họp cửa hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Các đầu mục công việc khác do Trưởng Nhóm Bán Lẻ phân công.
Linh hoạt thời gian làm việc: 8 giờ / ngày Ca: 8h30-16h30, Ca: 14h-22h (hoặc Cửa hàng trưởng tự sắp xếp)
Tháng nghỉ 4 buổi, sau thử việc + 1 ngày phép

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 25 - 40 tuổi, ưu tiên ứng viên có ngoại hình ưa nhìn.
Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kỹ năng giao tiếp, tinh thần học hỏi – cầu tiến, chăm chỉ, năng động
Có kinh nghiệm mảng quản lý bán lẻ thời trang là một lợi thế. Mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 Thì Được Hưởng Những Gì

Lcb: 7.5tr + dso + KPI 1.290k = 10-15 triệu,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến và nâng cao năng lực bản thân
Các chế độ phúc lợi theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2037 Đại Lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

