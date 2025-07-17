Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: B1 Suối Thông, Đạ Ròn, Đơn Dương, Huyện Cư M'gar

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Tư vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty, giải đáp thắc mắc và những phản ánh của khách hàng đối với sản phẩm;

- Chăm sóc khách hàng cũ (chế độ hậu mãi), xử lý đơn đặt hàng, triển khai chương trình bán hàng.

- Giám sát, kiểm tra và thu hồi công nợ của khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác được giao.

- Văn phòng làm việc:

+ Trụ sở: lô MB1-2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa,Long An

+ Chi nhánh:

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành

- Nữ từ 22T-35T

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẵn sàng đào tạo

- Nhanh nhẹn, thông minh, chịu khó, trách nhiệm

- Chịu được áp lực công việc cao

- Làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

- Thời gian làm việc: 7h30-16h45 từ T2-T7

Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.500.000 - 12.000.000đ

- Thưởng doanh số

- Lương tháng 13, thưởng vụ 2 lần/năm (1-2 tháng lương thỏa thuận)

- Xét tăng lương hằng năm

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...

- Tham gia BHXH đầy đủ

- Phụ cấp cơm 45.000/ngày

- Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BMC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.