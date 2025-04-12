Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Xi măng Bạch Đằng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Thôn Thủy Minh, Xã Bạch Đằng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, phối hợp với đoàn TVGS trong công tác giám sát toàn bộ quá trình thi công xây dựng của các nhà thầu. Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kỹ thuật.
Tham gia xử lý, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật, khối lượng phát sinh trong thi công và kiến nghị xử lý các vi phạm.
Kiểm soát các yêu cầu của hồ sơ thiết kế và đề xuất chỉnh sửa thiết kế nếu cần thiết.
Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
Tổ chức nghiệm thu đánh giá chất lượng, bàn giao công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng.
Nắm vững các yêu cầu chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên đã tham gia giám sát xây dựng các nhà máy xi măng hoặc thi công phần cọc khoan nhồi, kết cấu nhà xưởng.
Có kỹ năng tốt về quản lý giám sát, làm việc đội nhóm.
Trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh trên thị trường.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Chế độ nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, đầy nhiệt huyết.
Được tham gia các hoạt động team buidling và sự kiện lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn.
Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.
Hỗ trợ chỗ ăn ở cho CBNV ở xa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Công ty CP Xi măng Bạch Đằng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

