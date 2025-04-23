Tuyển Kỹ sư xây dựng Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu Công Nghiệp Đông Mai, Quốc lộ 18, Đông Mai, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Viet Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đào tạo kỹ năng cho cấp dưới

- Lập kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa định kỳ

- Phân tích, cải tiến lỗi do thiết bị, cải tiến hiệu xuất máy SMT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu về các dòng máy SMT ( Printer: Hit, Mounter : CM602, NPM, .... )

- Có thể làm program Mounter, khắc phục sự cố khi phát sinh lỗi

Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì

