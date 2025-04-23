Tuyển Kỹ sư xây dựng Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu Công Nghiệp Đông Mai, Quốc lộ 18, Đông Mai, Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Viet Nam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đào tạo kỹ năng cho cấp dưới
- Lập kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa định kỳ
- Phân tích, cải tiến lỗi do thiết bị, cải tiến hiệu xuất máy SMT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về các dòng máy SMT ( Printer: Hit, Mounter : CM602, NPM, .... )
- Có thể làm program Mounter, khắc phục sự cố khi phát sinh lỗi
- Có thể làm program Mounter, khắc phục sự cố khi phát sinh lỗi
Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong Ty TNHH Bumjin VINA Electronics VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
