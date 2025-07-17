Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Số 1198 Đường Nguyễn Văn Linh, Bạch Sam, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, đảm bảo chính xác số lượng và chất lượng
Nhập xuất dữ liệu Thành phẩm, Bán thành phẩm và Nguyên vật liệu theo đúng quy trình và thủ tục.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập xuất kho với chứng từ kế toán và gửi báo cáo hàng ngày.
Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý kho bãi, sắp xếp hàng hóa hợp lý, đảm bảo an toàn.
Báo cáo tình hình tồn kho định kỳ cho cấp trên.
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.
Phối hợp với bộ phận mua hàng, bán hàng để đảm bảo quá trình nhập xuất kho diễn ra thuận lợi.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi nhận việc.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
Đã từng làm việc trong kho nguyên vật liệu là một lợi thế.
Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả dưới áp lực thời gian.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 8,000,000 - 15,000,000 đồng/tháng (Lương thỏa thuận theo năng lực).
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Phụ cấp Lễ, Tết, Ăn trưa, Điện thoại, Du lịch hàng năm và các phụ cấp khác theo quy định của công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được hưởng lương tháng thứ 13.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ GREENTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Lường, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

