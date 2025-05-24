Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt làm việc tại An Giang thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - An Thới,Kiên Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Tiếp nhận bản vẽ thiết kế được duyệt từ chủ đầu tư, vẽ bản vẽ shopdrawing cho hạng mục thi công: Kết cấu thép, cơ khí, xây trát, hoàn thiện.

Đo, bóc khối lượng theo bản vẽ.

Lập bản vẽ hoàn công, đo bóc lại khối lượng hoàn công.

Lập hố sơ thanh quyết toán các hợp đồng đã thi công.

Kết hợp với giám sát công trình để cập nhật tiến độ và chất lượng, khối lượng công trình

Các công việc khác theo chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên và BLĐ công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đăng trở lên chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và công nghiệp,..

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Word, Excel, Powerpoint…

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập hồ sơ thanh quyết toán hoặc giám sát công trình.

- Ứng viên không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (Ưu tiên thành thạo Autocad)

- Có thể đi công tác xa

Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, tuỳ vào năng lực làm việc. Khởi điểm 13-20tr

- Hỗ trợ chỗ ở, phương tiện đi lại.

- Cơ hội thăng tiến tốt

- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt

