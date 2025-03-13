Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- An Giang:
- An Thới,Kiên Giang, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Tính khối lượng dự toán dự án mới.
- Phối hợp với giám sát kiểm soát khối lượng vật tư thi công, và tính khối lượng thi công nhà thầu, tổ đội,..trên thực tế.
- Báo cáo và làm công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng.
- Sử dụng thành thạo các phần mền trong công việc làm khối lượng: Autocad, Excel, word,..
- Kinh nghiệm 01 năm trở lên
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Tăng ca khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ chỗ ở cho nhân viên ở xa.
- Thưởng ngày Lễ, Tết,... theo quy định của Công ty.
- Chế độ thưởng và phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc cùng các Kiến trúc sư và Kỹ sư trẻ năng động, thân thiện, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, có cơ hội học hỏi.
- Được tạo điều kiện học tập phát triển chuyên môn và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG TOÀN CẦU
