Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 26 - 36 Triệu

• Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.

• Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trình theo kế hoạch và tiến độ thi công đã được duyệt.

• Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường.

• Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

• Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công.

• Tìm kiếm tổ đội, thầu phụ cho dự án mình quản lý.

• Thực hiện thủ tục nghiệm thu bàn giao theo đúng quy định.