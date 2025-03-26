Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 26 - 36 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 26 - 36 Triệu
• Nắm thông tin về công trình và chuẩn bị các điều kiện/thủ tục trước khi thi công, khảo sát và xử lý thông tin của công trình.
• Quản lý, tổ chức triển khai thi công các công trình theo kế hoạch và tiến độ thi công đã được duyệt.
• Trực tiếp tổ chức quản lý công tác thi công hàng ngày tại công trường.
• Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.
• Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công.
• Tìm kiếm tổ đội, thầu phụ cho dự án mình quản lý.
• Thực hiện thủ tục nghiệm thu bàn giao theo đúng quy định.
Với Mức Lương 26 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
• Thành thạo các kỹ năng về Microsoft Office, Microsoft Project.
• Thành thạo Autocad và đọc được bản vẽ chuyên ngành, khả năng bóc tách vật tư.
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
