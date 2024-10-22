Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
- Hồ Chí Minh: Km 7 Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai sản xuất, kế hoạch vật liệu
Kiểm soát hoạt động xe bồn, chi phí sản xuất/vận hành, công tác an toàn/môi trường
Làm việc với Giám sát trạm/QC/Điều phối đảm bảo chất lượng và dịch vụ
Quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị phục vụ sản xuất/kinh doanh
Quản lý nhân viên tuân thủ các yêu cầu của công ty và luật lao động: đảm bảo ổn định nguồn nhân lực sản xuất: tham gia, phối hợp với các phòng ban trong công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên
Thực hiện các báo cáo theo hệ thống, đúng thời hạn yêu cầu cho cấp trên
Làm việc với các Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nhằm tạo thuận lợi cho việc sản xuất/kinh doanh của nhà máy sản xuất
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Tuân thủ các yêu cầu của công ty, luật lao động
Công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, và an toàn phòng chống cháy nổ
Công tác kiểm tra giám sát người lao động về: Quy định về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn về phòng chống cháy nổ, thực hiện nội quy lao động và nếp sống văn hóa mới, quy định sử dụng an toàn máy móc, thiết bị.
Tổ chức điều hành, triển khai thực hiện các công việc, kiểm soát, thống kê và báo cáo các mặt công tác về các lĩnh vực: Công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên, Chuyên ngành Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Quản lý Sản xuất công nghiệp hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Chứng chỉ An toàn lao động còn thời hạn
Thành thạo về sản xuất và kiểm soát chất lượng ở lĩnh vực bê tông tươi thương phẩm.
Thành thạo về bê tông và vật liệu chế tạo.
Hiểu biết về an toàn và luật lao động
Ít nhất từ 03-05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh: Đọc hiểu tốt các tài liệu chuyên ngành
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng Làm việc dưới áp lực cao.
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc.
Thành thạo kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
Kỹ năng quản lý, đào tạo, huấn luyện, xây dựng kế hoạch
Kỹ năng đàm phán, thương lượng
Kỹ năng giao tiếp với khả năng giải quyết vấn đề, xây dựng sự đồng thuận giữa các nhóm các bên liên quan đa dạng bên trong / bên ngoài và đã có kinh nghiệm trong việc đàm phán và hòa giải xung đột.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp thiết bị để làm việc
Nghỉ phép theo quy định của nhà nước
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Được tham gia các hoạt động team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
