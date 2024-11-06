Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Chơn Thành
- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Giám sát quản lí công trình
Xử lí tình huống, đảm bảo an toàn và tiến độ
Lập báo cáo theo dõi hàng ngày
Thực hiện các phân lệnh của cấp trên và phân bố công việc cho cấp dưới
Họp với chủ đầu tư, khách hàng
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ giám sát hạng 1 hoặc 2 ,chứng chỉ chỉ huy trưởng, hoặc các chứng chỉ liên quan
Có kinh nghiệm thi công nhà xưởng,văn phòng, trường học, trung tâm thương mại,nhà liền kề.
Biết các phần mềm xây dựng (Qs,Qc,autocad...)
Trung thực nhiệt tình
Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến cao, trải nghiệm môi trường thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
