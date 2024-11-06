Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chơn Thành - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Giám sát quản lí công trình

Xử lí tình huống, đảm bảo an toàn và tiến độ

Lập báo cáo theo dõi hàng ngày

Thực hiện các phân lệnh của cấp trên và phân bố công việc cho cấp dưới

Họp với chủ đầu tư, khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có chứng chỉ giám sát hạng 1 hoặc 2 ,chứng chỉ chỉ huy trưởng, hoặc các chứng chỉ liên quan

Có kinh nghiệm thi công nhà xưởng,văn phòng, trường học, trung tâm thương mại,nhà liền kề.

Biết các phần mềm xây dựng (Qs,Qc,autocad...)

Trung thực nhiệt tình

Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến cao, trải nghiệm môi trường thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng dự án Phát Triển

