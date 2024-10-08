Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lập kế hoạch giám sát chi tiết, bao gồm các giai đoạn, hạng mục công việc, nguồn lực cần thiết. Lập lịch kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình. Kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị thi công. Kiểm tra việc thi công có đúng theo thiết kế, bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Nghiệm thu các hạng mục công trình. Chịu trách nhiệmvề tính đầy đủ và chính xác khối lượng thi công thực tế trên công trình Hoàn thành đầy đủ hồ sơ nghiệm thu công việc đã thực hiện, nghiệm thu bàn giao. Theo dõi tiến độ thi công hàng ngày, hàng tuần. Phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ. Đề xuất các biện pháp để đảm bảo tiến độ dự án. Lập báo cáo định kỳ về tiến độ và chất lượng công trình Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Điều phối các bên liên quan để giải quyết tranh chấp. Đảm bảo an toàn lao động: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám sát xây dựng Hiểu biết sâu rộng về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Có kiến thức về quản lý dự án Có kinh nghiệm thi công thực tế với các loại hình nhà phố, biệt thự, hoàn thiện chung cư/căn hộ. Có kinh nghiệm làm việc với các bên thầu (phần thô, đội gỗ, đội inox/nhôm/kính...) Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, đúng tiến độ và chịu được áp lực công việc. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, khả năng giải quyết vấn đề. Có khả năng làm việc độc lập vàcó tinh thần làm việc theo nhóm

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trườnglàm việc thoải mái, văn phòng làm việc đẹp, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ, thân thiện, môi trường trẻ trung, năng động. Có sự thử thách và thăng tiến trong nghề nghiệp. Được tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân. Được tham gia đầy đủ các chế độ lao động,BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định của Nhà nước Các chế độ phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (tổ chức các buổi workshop trao đổi về chuyên ngành/kỹ năng, nghỉ phép, lễ tết, du lịch teambuilding hàng năm, các buổi review thưởng dự án 06 tháng/lần, review lương 1 năm/lần...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.