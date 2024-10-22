Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Aeon Tân Phú, Tân Phú ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Khảo sát, thiết kế, lập dự toán, báo giá.
- Kiểm tra vật liệu xây dựng ở công trường.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Giám sát, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện công trình.
- Báo cáo tiến độ và kế hoạch thi công từng giai đoạn trong phạm vi quản lý.
- Phối hợp với đơn vị sử dụng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và quyết toán công trình.
- Họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan công trình.
- Họp các tổ đội thi công trực tiếp và cán bộ kỹ thuật để giải quyết ngay các vướng mắc trên công trường khi có phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành chuyên ngành xây dựng
- Kiến thức chuyên môn và kỹ năng:
+ Kỹ năng quản lý dự án xây dựng
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề
+ Kiến thức về an toàn lao động & vệ sinh môi trường
+ Kiến thức về đảm bảo chất lượng xây dựng
+ Sử dụng tốt các phần mềm liên quan (AutoCAD; Dự toán XD; Tính toán kết cấu)
- Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
- Phẩm chất và sức khỏe: Điềm tĩnh, chịu khó, năng động, hòa đồng, trung thực; Sức khỏe tốt
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
-Tăng ca và có thể làm ngày chủ nhật tùy theo tiến độ của công trình.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, phù hợp với kinh nghiệm và năng lực của bản thân
- Thưởng các ngày lễ tết, thành lập công ty trong năm
- Tham gia chế độ BHXH, BHTN: Theo đúng quy định của Pháp luật và công ty
- Được hưởng chế độ nghỉ mát hằng năm
-Chủ yếu đi về trong ngày, nếu đi công trình xa sẽ có phụ cấp từ công ty đi đến công trình đó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16/31, khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

