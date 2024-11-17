Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11 đường số 7, KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước,TP.Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế giàn giáo cho các công trình xây dựng.

Sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ thiết kế giàn giáo theo yêu cầu của kỹ sư trưởng.

Tính toán, lựa chọn vật liệu phù hợp cho từng loại giàn giáo.

Lập danh mục vật liệu, dự toán chi phí cho giàn giáo.

Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình thi công giàn giáo.

Hỗ trợ kỹ sư trưởng trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến giàn giáo.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

Có kiến thức cơ bản về thiết kế giàn giáo.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định về an toàn lao động trong thi công giàn giáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn về thiết kế giàn giáo.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI

