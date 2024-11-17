Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 11 đường số 7, KDC Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước,TP.Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế giàn giáo cho các công trình xây dựng.
Sử dụng phần mềm Autocad để vẽ bản vẽ thiết kế giàn giáo theo yêu cầu của kỹ sư trưởng.
Tính toán, lựa chọn vật liệu phù hợp cho từng loại giàn giáo.
Lập danh mục vật liệu, dự toán chi phí cho giàn giáo.
Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình thi công giàn giáo.
Hỗ trợ kỹ sư trưởng trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến giàn giáo.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
Có kiến thức cơ bản về thiết kế giàn giáo.
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.
Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định về an toàn lao động trong thi công giàn giáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn về thiết kế giàn giáo.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THI CÔNG SAKI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN13, đường D1, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TDM, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

