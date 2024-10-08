Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 31, Đường 41, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân,Tp.HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Khảo sát, tổng hợp yêu cầu chủ nhà/ chủ đầu tư . Lên phương án xây dựng phù hợp

- Quản lý các dự án xây dựng dân dụng và nhà nước, đảm bảo triển khai theo đúng kế hoạch và tiến độ

- Quản lý các thầu phụ, nhà cung cấp,..làm việc cùng các bên liên quan từ giai đoạn đầu đến cuối công trình

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo, trao đổi khi Phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu tốt nghiêp cao đẳng trở lên, có chứng chỉ liên quan

- Có 3-5 năm kinh nghiệm

- Thành thạo các công cụ tin hoc văn phòng

- Tư duy tích cực, cầu tiến và có kỹ năng làm việc theo nhóm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12.000.000 - 15.000.000

-Cơm trưa văn phòng

- Phúc lợi: Các chế độ BHXH theo luật định và thưởng tháng 13, Lễ, Tết theo qui định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội học tập, đào tạo chuyên môn

- Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa công ty, team building, YEP, sinh nhật, ....

- Được xét và đánh giá năng lực thường xuyên, với nhiều cơ hội tăng lương, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ

