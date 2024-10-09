Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS
- Hồ Chí Minh: 10/39 Đường 79, Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào quá trình thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình
Lập và quản lý kế hoạch thi công, theo dõi tiến độ thực hiện dự án
Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu và công tác thi công tại công trường
Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường
Phân tích và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và quy trình thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành xây dựng
Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế và vẽ kỹ thuật
Có kiến thức chuyên môn về xây dựng dân dụng và kỹ năng giám sát công trình
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng quản lý công việc và làm việc độc lập
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
