Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10/39 Đường 79, Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào quá trình thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình Lập và quản lý kế hoạch thi công, theo dõi tiến độ thực hiện dự án Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu và công tác thi công tại công trường Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường Phân tích và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và quy trình thi công
Tham gia vào quá trình thiết kế, lập dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình
Lập và quản lý kế hoạch thi công, theo dõi tiến độ thực hiện dự án
Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu và công tác thi công tại công trường
Lập báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường
Phân tích và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hóa thiết kế và quy trình thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành xây dựng Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế và vẽ kỹ thuật Có kiến thức chuyên môn về xây dựng dân dụng và kỹ năng giám sát công trình Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có khả năng quản lý công việc và làm việc độc lập Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có đam mê với ngành xây dựng
Thành thạo sử dụng phần mềm Autocad để thiết kế và vẽ kỹ thuật
Có kiến thức chuyên môn về xây dựng dân dụng và kỹ năng giám sát công trình
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng quản lý công việc và làm việc độc lập
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

CÔNG TY TNHH S ARCHITECTS & PARTNERS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 10/39 Đường 79, Phước Long B, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

