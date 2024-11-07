Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Thực hiện các công việc liên quan về thiết kế xây dựng;

Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật được phân công, phụ trách;

Giám sát hoặc thực hiện các bản vẽ (theo yêu cầu), chuẩn bị các báo cáo, tài liệu kỹ thuật;

Kiểm tra, kiểm soát bản vẽ sau khi thực hiện xong;

Kiểm soát các công việc in ấn để hoàn thành sản phẩm;

Các công việc do cấp quản lý giao.

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành xây dựng.

Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

Tin học chuyên ngành: Sử dụng được các phần mềm thiết kế kết cấu và thành thạo Autocad.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng làm việc độc lập.

Các chế độ tưởng thưởng, đãi ngộ tốt theo Công ty và Tập đoàn;

Các chương trình Đào tạo, học tập phát triển;

Các chương trình Team Building, Gắn kết cả quy mô Công ty và Quy mô Tập đoàn;

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân;

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao;

Du lịch hè, team building hàng năm.

