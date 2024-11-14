Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP IPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 265 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

Thực hiện việc khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình xây dựng.

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thi công các hạng mục công trình.

Quản lý vật tư, thiết bị, nhân công tại công trường.

Kiểm tra chất lượng thi công, đảm bảo đúng tiến độ và an toàn lao động.

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành dự án.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Đảm bảo chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kỹ sư xây dựng.

Nắm vững các kiến thức về thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng.

Thành thạo các phần mềm AutoCad, Revit (ưu tiên).

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án và giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP IPC

Mức lương thỏa thuận, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát...).

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

