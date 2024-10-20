Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Bắc Ninh

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Thiết kế kết cấu, phân tích kết cấu của các công trình cao tầng, nhà xưởng.
- Lập thuyết minh tính toán, triển khai bản vẽ phần kết cấu và các công việc khác liên quan đến thiết kế kết cấu công trình.
- Kiểm định chất lượng công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách Khoa Tp HCM.
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
-Sử dụng thành thạo các phần mềm trong xây dựng.
- Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng.

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực, khoảng lương từ 12 triệu đến 20 triệu
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, lương thưởng theo năng lực.
- Du lịch và tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 198/9 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

