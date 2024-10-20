Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Thiết kế kết cấu, phân tích kết cấu của các công trình cao tầng, nhà xưởng.

- Lập thuyết minh tính toán, triển khai bản vẽ phần kết cấu và các công việc khác liên quan đến thiết kế kết cấu công trình.

- Kiểm định chất lượng công trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Bách Khoa Tp HCM.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

-Sử dụng thành thạo các phần mềm trong xây dựng.

- Đọc và hiểu bản vẽ xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực, khoảng lương từ 12 triệu đến 20 triệu

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, lương thưởng theo năng lực.

- Du lịch và tham gia team building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG QUỐC TẾ

