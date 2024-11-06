Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kỹ sư xây dựng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68 Nguyễn Huệ, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công tác thiết kế
Lập , đệ trình hồ sơ thiết kế kiến trúc, hồ sơ thiết kế nội thất ( nếu có).
Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của hồ sơ thiết được lập bởi nhà thầu thiết kế.
Lập và theo dõi các hồ sơ thiết kế xây dựng nhà của tất cả các dự án của công ty
Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy trình quản lý thiết kế, kiểm soát hồ sơ thiết kế.
Thông thạo các quy định về thiết kế kiến trúc và quy hoạch, tham gia góp ý hồ sơ thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch khi có yêu cầu.
Công tác quản lý xây dựng
Lập và theo dõi hồ sơ xây dựng nhà của tất cả các dự án do công ty thực hiện.
Phối hợp với các bộ phận liên quan tham gia hướng dẫn các nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng nhà tại các dự án của công ty.
Định kỳ kiểm tra, giám sát các công tác thi công của nhà thầu, nhà thầu phụ khi có yêu cầu, báo cáo các vướng mắc (nếu có)
Lập danh mục và theo dõi các hồ sơ pháp lý của các dự án của công ty. Sao lưu các hồ sơ pháp lý, thiết kế theo quy định của công ty.
Phối hợp vơi các bộ phận liên quan thực hiện trích lục hồ sơ pháp lý, tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra của sở ban ngành khi có sự phân công và phê duyệt của ban lãnh đạo công ty.
Lập, theo dõi, xác nhận hồ sơ thanh toán giữa công ty với chủ đầu tư và giữa công ty với đội thi công, nhà thầu phụ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học / cao đẳng có chuyên ngành phù hợp.
Thông thạo các phần mềm chuyên ngành trong xây dựng : cad, 3dmax, revit.....
Độ tuổi: 23-30
Giới tính: Ưu tiên Nam ( có thể đi công tác , giám sát thi công tại các công trình do công ty quản lý, thực hiện).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực và chuyên môn
Được hưởng tất cả các chế độ theo quy định của pháp luật lao động như: BHXH, BHTN, BHYT,... & Bảo hiểm tai nạn
Được xét tăng lương tùy theo tình hình SXKD;
Được hỗ trợ các chế độ cho người lao động: tiền ăn trưa, sinh nhật, hiếu/hỷ, quà tết cuối năm
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Hưởng chế độ tham quan nghỉ mát hằng năm
Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp
Cùng nhiều Chính Sách Đãi Ngộ & Thu Hút Nhân Tài của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

