Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company

Kỹ sư xây dựng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 134

- 135, đường số 5, KCN Đồng An, Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Triển khai Bản vẽ shop drawing;
Lập tiến độ thi công;
Lập biện pháp tổ chức thi công;
Triển khai bản vẽ kết cấu;
Bóc tách khối lượng;
Xây dựng kế hoạch và báo cáo hàng ngày;
Các công tác khác theo sự phân công chỉ đạo của Ban chỉ huy công trường;
Địa điểm làm việc: Khu vực Miền nam

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
Làm việc tại khu vực miền nam
Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên.
Sức khỏe tốt.
Tính cách: trung thực, cẩn thận, hòa đồng.
Học vấn: Cao đẳng, đại học.
Chuyên ngành: các chuyên ngành Xây dựng.
Kiến thức & kỹ năng chuyên môn: Am hiểu các tiêu chuẩn về ngành, sự dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thi công, shop drawing, biện pháp thi công.
Số năm kinh nghiệm & lĩnh vực: Trên 2 năm trong lĩnh vực xây dựng.
Ngoại ngữ: Tiếng anh cơ bản.
Tin học văn phòng.
Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản + Phụ cấp
Được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, cởi mở để phát huy hết khả năng của mình.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của luật định hiện hành.
Thưởng lễ tết đầy đủ.
Phụ cấp tiền ăn giữa ca, có chỗ ở lại cho BCH
Được hưởng nghỉ phép: Theo chính sách và quy định của luật hiện hành.
Được kiểm tra khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tổ chức đi du lịch hàng năm.
Được cấp phát đồng phục.
Trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc: Theo yêu cầu của công việc.
Các thỏa thuận khác nếu có

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 279 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam279

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

