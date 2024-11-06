Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CATINAT DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Bis Nguyễn Cảnh Chân, P. Cầu Kho, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Tiếp nhận công trình và chuẩn bị thi công

- Nhận và kiểm tra bản vẽ, khảo sát, kiểm tra mặt bằng và báo cáo cho chỉ huy sự sai lệch giữa thiết kế và thực trạng, đề xuất phương án xử lý với bộ phận thiết kế.

- Hỗ trợ chỉ huy công trường kiểm tra kế hoạch thi công (tiến độ, nhân lực, phương án thi công) của các thầu phụ

- Phối hợp với thầu phụ và Thư ký công trường làm các thủ tục đăng ký thi công (danh sách công nhân, máy móc thiết bị...)

- Hỗ trợ PM làm việc với bộ phận liên quan để tập hợp mẫu vật liệu, trình mẫu vật liệu phê duyệt

2. Tổ chức công việc thi công tại công trường

- Triển khai nghiệm thu vật tư đầu vào, số lượng công nhân thầu phụ...theo kế hoạch được duyệt

- Trực tiếp quản lý, giám sát thực hiện các công việc fit out: kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thi công, nghiệm thu chất lượng công việc theo qui định.

- Triển khai, kiểm soát các hạng mục công việc và phối hợp với các Đội trưởng, Giám sát ME xử lý các công việc liên quan đảm bảo hoàn tất theo tiến độ được giao

- Báo cáo các công việc phát sinh cho chỉ huy công trường để giải quyết nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

- Hỗ trợ giải quyết các mâu thuẫn, sự cố phát sinh của các thầu phụ tại công trường theo sự phân công của chỉ huy công trường

- Hỗ trợ chỉ huy công trường làm việc với đại diện Chủ đầu tư trong trường hợp liên quan đến phạm vi công việc mình phụ trách.

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi của đại diện khách hàng/chủ đầu tư về các hạng mục công việc trong phạm vi công việc mình phụ trách, chuyển chỉ huy công trường và đề xuất hướng giải quyết

- Hỗ trợ kiểm tra quy cách, chất lượng sản phẩm tại xưởng sản xuất, đảm bảo được thực hiện theo đúng các bản vẽ, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng & số lượng đã được phê duyệt

- Tổng hợp, báo cáo chỉ huy công trường khối lượng công việc hoàn thành theo giai đoạn của thầu phụ

- Phối hợp với các bên liên quan kiểm soát an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công

3. Bàn giao - Nghiệm thu:

- Phối hợp với các bên liên quan vệ sinh sạch sẽ công trình

- Hỗ trợ Chỉ huy công trường nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc được giao cho các tổ đội, nhà thầu phụ

- Hỗ trợ Chỉ huy công trường tổng hợp defect và phối hợp với thầu phụ lập kế hoạch triển khai sửa chữa theo tiến độ được giao

TRÁCH NHIỆM PHỤ

- Hỗ trợ chỉ huy công trường đánh giá chất lượng, năng lực, tinh thần làm việc của các nhóm khoán/thầu phụ làm cơ sở lựa chọn thầu phụ phù hợp cho những dự án khác

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với khả năng khi được Trưởng bộ phận/ chỉ huy công trường yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức – Kinh nghiệm:

- Trình độ : Đại học

- Chuyên môn được đào tạo : Xây dựng, thiết kế nội thất, các ngành kỹ thuật

- Ngoại ngữ : Tiếng Anh: đọc hiểu được bản vẽ, BOQ

- Tin học : Ms office, Autocad

- Kinh nghiệm làm việc : Từng làm việc trong ngành nội thất

- Kiến thức khác : Có kiến thức về M&E, đọc được bản vẽ

Tính cách, phẩm chất, tố chất:

- Cẩn thận, kỹ lưỡng

- Nghiêm túc, kỷ luật

- Hòa đồng, thân thiện

- Linh động

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CATINAT DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được hưởng các quyền lợi của nhân viên ghi trong nội qui, sổ tay nhân viên của công ty (lương, thưởng, chính sách đào tạo, phúc lợi,..)

2. Được quyền sử dụng các nguồn tài nguyên phù hợp với yêu cầu công việc (Máy tính, điện thoại, email, internet, văn phòng phẩm, phương tiện đi công tác...)

3. Chi phí bồi dưỡng làm đêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CATINAT DESIGN

