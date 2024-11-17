Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29/6/3 Đường số 14, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức (quận 2 cũ), Tp.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch ,tổ chức thực hiện các công tác ATVSLD cho các hạng mục phụ trách
Kiểm soát công tác ATVSLĐ đáp ứng tiến độ thi công; giám sát việc tuân thủ công tác ATLĐ – VSMT của các đội thi công, các nhà thầu phụ, các đối tác ATLĐ.
Tập hợp, theo dõi, lưu trữ hồ sơ của nhà thầu chính, nhà thầu phụ liên quan đến công tác ATVSLĐ – PCCN thi công công trình.
Đảm bảo thực hiện các hoạt động ATVSLĐ theo đúng kế hoạch, đã được phê duyệt góp phần đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ.
Đề nghị, lập sổ theo dõi và cấp phát các các trang thiết bị bảo hộ lao động/ bảo đảm đầy đủ, kịp thời, theo tiến độ thi công. Lập sổ theo dõi, kiểm tra - kiểm định định kỳ các máy móc, thiết bị (Thiết bị, máy móc sử dụng điện, phương tiện cơ giới, vận tải) hoạt động trên công trường. Lập sổ nhật ký, ghi chép đầy đủ các công việc liên quan ATLĐ-VSMT/ khu vực mà mình phụ trách.
Quay phim, chụp ảnh các hoạt động ATLĐ – VSMT để lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của phòng ATLĐ. Lập biên bản và để xuất xử phạt các hành vi vi phạm chuyển về BCH công trường xử lý.
Hỗ trợ phòng ATLĐ trong việc huấn luyện hàng năm. Tuyên truyền, sinh hoạt hàng tuần về công tác ATLĐ – VSMT trên công trường nhằm nâng cao ý thức của toàn thể CB – NV và công nhân trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác ANTT – VSMT.
Thực hiện các báo cáo ngày, tuần... theo yêu cầu từ Phòng ATLĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng/ An toàn lao động
Có kiến thức về xây dựng, các quy định/chính sách liên quan.
Có kiến thức chuyên môn về ATLĐ – VSLĐ – PCCN – Sơ cấp cứu.
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc theo nhóm, đoàn kết.
Khả năng xử lý tình huống một cách linh hoạt, nhạy bén và chủ động

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc thứ 2-7
- Mức lương: 10-15 triệu/tháng
- Được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
- Được tham giao bảo hiểm 24/7
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện.
- Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DŨNG TUẤN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Lê Thước , Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

