Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ các dự án, công trình được giao nhiệm vụ Kiểm tra bóc tách khối lượng, làm hồ sơ thanh toán cho các bên Kiểm tra điều kiện thi công của hồ sơ thiết kế, trước và trong quá trình thi công; Kiểm soát các hoạt động của các đơn vị thi công về nhân lực, tiến độ, chất lượng thi công xây lắp; Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ các dự án, công trình được giao nhiệm vụ

Kiểm tra bóc tách khối lượng, làm hồ sơ thanh toán cho các bên

Kiểm tra điều kiện thi công của hồ sơ thiết kế, trước và trong quá trình thi công;

Kiểm soát các hoạt động của các đơn vị thi công về nhân lực, tiến độ, chất lượng thi công xây lắp;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành: Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan đến xây dựng; Thành thạo các phần mềm văn phòng, AutoCad. Năng động, ham học hỏi, có khả năng tiếp cận nhiều lĩnh vực kỹ thuật trong ngành

Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành: Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan đến xây dựng;

Thành thạo các phần mềm văn phòng, AutoCad.

Năng động, ham học hỏi, có khả năng tiếp cận nhiều lĩnh vực kỹ thuật trong ngành

- Yêu cầu phẩm chất:

+ Có tư cách đạo đức tốt.

+ Năng lực làm việc: chịu được áp lực công việc, khả năng phối hợp tốt.

+ Kinh nghiệm làm việc: 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn tùy theo năng lực cá nhân.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được tham gia các gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin