Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
- Hồ Chí Minh: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tiến độ các dự án, công trình được giao nhiệm vụ
Kiểm tra bóc tách khối lượng, làm hồ sơ thanh toán cho các bên
Kiểm tra điều kiện thi công của hồ sơ thiết kế, trước và trong quá trình thi công;
Kiểm soát các hoạt động của các đơn vị thi công về nhân lực, tiến độ, chất lượng thi công xây lắp;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành: Kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan đến xây dựng;
Thành thạo các phần mềm văn phòng, AutoCad.
Năng động, ham học hỏi, có khả năng tiếp cận nhiều lĩnh vực kỹ thuật trong ngành
- Yêu cầu phẩm chất:
+ Có tư cách đạo đức tốt.
+ Năng lực làm việc: chịu được áp lực công việc, khả năng phối hợp tốt.
+ Kinh nghiệm làm việc: 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được tham gia các gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
