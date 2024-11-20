Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 - 135, đường số 5, KCN Đồng An, Thuận An - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ thi công của dự án

Chỉ đạo, triển khai kế hoạch thi công, tổ chức nghiệm thu đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch

Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình

Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan.

Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.

Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại dự án

Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về kết quả thực hiện dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng hoặc có liên quan

Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, lập kế hoạch

Ít nhất 5 năm vị trí tương đương

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà xưởng công nghiệp

Thành thạo các phần mềm liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận ( lương cứng + thưởng theo dự án)

Lương tăng ca

Hỗ trợ chỗ ở, ăn uống

Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động.

Phụ cấp công tác xa

Thưởng theo dự án, lễ, tết, thưởng cuối năm .v.v.

Khám sức khỏe định kỳ, Team Building

Có cơ hội học tập và đào tạo

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin