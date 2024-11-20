Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company
- Hồ Chí Minh: 134
- 135, đường số 5, KCN Đồng An, Thuận An
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ thi công của dự án
Chỉ đạo, triển khai kế hoạch thi công, tổ chức nghiệm thu đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch
Kiểm tra và bảo quản vật tư thiết bị trên công trình, thường xuyên giám sát chất lượng các hạng mục công trình
Đảm bảo phối hợp tốt các hoạt động giữa chủ đầu tư, các nhà thầu phụ, nội bộ công ty và các phòng ban có liên quan.
Triển khai và kiểm tra công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình.
Đại diện công ty xử lý các vấn đề phát sinh tại dự án
Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về kết quả thực hiện dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề, lập kế hoạch
Ít nhất 5 năm vị trí tương đương
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà xưởng công nghiệp
Thành thạo các phần mềm liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tăng ca
Hỗ trợ chỗ ở, ăn uống
Được hưởng mọi quyền lợi theo Luật lao động.
Phụ cấp công tác xa
Thưởng theo dự án, lễ, tết, thưởng cuối năm .v.v.
Khám sức khỏe định kỳ, Team Building
Có cơ hội học tập và đào tạo
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI