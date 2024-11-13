Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 22, tòa Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm,Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm với công nghệ NodeJS/VueJS
Lập trình các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của dự án
Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm, bao gồm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ
Phối hợp với các thành viên khác để giải quyết vấn đề
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng có cả kinh nghiệm cả phía Backend và Frontend trong đó có từ 03 năm kinh nghiệm về NodeJS hoặc VueJS
Sử dụng tốt các hệ thống quản lý source code như Git, Github
Có tư duy phân tích tốt để cùng team giải quyết các vấn đề trong công việc
Có năng lực học hỏi và khả năng tìm hiểu về công nghệ
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ thông tin,... hoặc liên quan
Có kinh nghiệm Teamlead hoặc định hướng Teamleader

Tại Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận full lương, đóng BHXH full lương
Thưởng tháng lương thứ 13, tăng lương 2 lần/năm
Các loại trợ cấp ăn trưa, tiếng Nhật, đi lại lên đến 5 triệu đồng/tháng
Trợ cấp chức vụ (Leader) lên đến 6 triệu/tháng
Cấp Macbook kèm server riêng
Làm việc giờ hành chính, không có OT
Chế độ xin nghỉ - làm bù linh hoạt
Khám sức khỏe hàng năm tại bệnh viện uy tín
Du lịch hàng năm, team building hàng tháng
Free snack, coffee, tea
Các câu lạc bộ bóng đá
Môi trường thân thiện; cấu trúc phẳng, mọi ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe và tiếp thu
Có lộ trình phát triển rõ ràng cho từng cá nhân
Hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc

Công Ty TNHH Azoom Vietnam Inc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 18 tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-dien-dien-tu-thu-nhap-den-30-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job262520
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất