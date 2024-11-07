Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Tham gia vào việc thu thập dữ liệu thực tế về địa hình, hiện trạng rừng và các yếu tố môi trường khác ở các khu vực rừng.

• Làm việc với các phần mềm MapInfo, QGIS, Global Mapper, Máy GPS, Vtool để xử lý, phân tích và biên tập dữ liệu bản đồ. Tạo bản đồ thể hiện thông tin về rừng, như khoanh vùng bảo vệ, tình trạng rừng, và các tài nguyên tự nhiên.

• Thực hiện việc đo đạc trên thực địa và sử dụng các công cụ để ghi lại tọa độ và thông tin cần thiết cho việc biên tập bản đồ.

• Triển khai rà soát khoanh vẽ hiện trạng thực địa và biên tập bản đồ của nhóm chứng chỉ rừng.

• Báo cáo kết quả công việc và cập nhật dữ liệu bản đồ thường xuyên.

Yêu cầu công việc

• Sử dụng thành thạo phần mềm Mapinfo (bắt buộc), Global Mapper, Công cụ Vtool, Qgis, Google Earth.

• Ưu tiên người đã từng làm trong ngành lâm nghiệp, các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ...