Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Tham gia vào việc thu thập dữ liệu thực tế về địa hình, hiện trạng rừng và các yếu tố môi trường khác ở các khu vực rừng.
• Làm việc với các phần mềm MapInfo, QGIS, Global Mapper, Máy GPS, Vtool để xử lý, phân tích và biên tập dữ liệu bản đồ. Tạo bản đồ thể hiện thông tin về rừng, như khoanh vùng bảo vệ, tình trạng rừng, và các tài nguyên tự nhiên.
• Thực hiện việc đo đạc trên thực địa và sử dụng các công cụ để ghi lại tọa độ và thông tin cần thiết cho việc biên tập bản đồ.
• Triển khai rà soát khoanh vẽ hiện trạng thực địa và biên tập bản đồ của nhóm chứng chỉ rừng.
• Báo cáo kết quả công việc và cập nhật dữ liệu bản đồ thường xuyên.
Yêu cầu công việc
• Sử dụng thành thạo phần mềm Mapinfo (bắt buộc), Global Mapper, Công cụ Vtool, Qgis, Google Earth.
• Ưu tiên người đã từng làm trong ngành lâm nghiệp, các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo phần mềm Mapinfo (bắt buộc), Global Mapper, Công cụ Vtool, Qgis, Google Earth.
• Ưu tiên người đã từng làm trong ngành lâm nghiệp, các công ty lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ...
- Thời gian làm việc:
• Làm việc linh hoạt
• Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 - 17h00, nghỉ thứ 7 và chủ nhật.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Chăm sóc sức khỏe
Nghỉ phép có lương
theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 256 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

