Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 34 liền kề 28 khu đô thị mới văn phú, phường phú la, quận hà đông, hà nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia các dự án xây dựng về kỹ thuật điện - cơ điện, điện nhẹ
Thiết kế, tính toán, lựa chọn thiết bị điện - cơ điện
Lên dự toán, quyết toán công trình
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Điện, Cơ điện
Có kiến thức về các phần mềm thiết kế kỹ thuật Autocad, Revit
Đọc bản vẽ kỹ thuật thành thạo
Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng công trình
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc
Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới
Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty
Có kiến thức về các phần mềm thiết kế kỹ thuật Autocad, Revit
Đọc bản vẽ kỹ thuật thành thạo
Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng công trình
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc
Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới
Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nhận chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và người thân
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân
Được tham gia nhiều hoạt động tập thể
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nhận chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và người thân
Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân
Được tham gia nhiều hoạt động tập thể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI