Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 34 liền kề 28 khu đô thị mới văn phú, phường phú la, quận hà đông, hà nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các dự án xây dựng về kỹ thuật điện - cơ điện, điện nhẹ

Thiết kế, tính toán, lựa chọn thiết bị điện - cơ điện

Lên dự toán, quyết toán công trình

Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Điện, Cơ điện

Có kiến thức về các phần mềm thiết kế kỹ thuật Autocad, Revit

Đọc bản vẽ kỹ thuật thành thạo

Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng công trình

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc

Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới

Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nhận chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV và người thân

Được tham gia các chương trình teambuilding, nghỉ mát, du xuân

Được tham gia nhiều hoạt động tập thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin