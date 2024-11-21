Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

- Thực hiện các phần hành Kiểm toán Quyết toán Dự án hoàn thành (Kiểm tra tính pháp lý, trình tự đầu tư của dự án, kiểm tra nguồn vốn, các chi phí đầu tư bao gồm: xây lắp, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác, kiểm tra bóc tách khối lượng bản vẽ hoàn công, định mức thi công, đơn giá, khối lượng, công nợ... của dự án đầu tư);

- Tư vấn lập hồ sơ quyết toán công trình, giá trị quyết toán công trình xây dựng;

- Thực hiện các công việc khác do trưởng nhóm và Ban giám đốc phân công.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao thông thủy lợi công trình ngầm,.. loại khá trở lên;

- Có sức khỏe, có thể đi công tác (Theo yêu cầu công việc);

- Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao, mong muốn làm việc lâu dài;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập;

- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad, các phần mềm dự toán;

- Ưu tiên các ứng viên nam nữ mới tốt nghiệp đại học yêu thích công việc bàn giấy, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng ổn định và các ứng viên có bằng lái xe oto.

Hồ sơ:

1. CV giới thiệu bản thân (CV xin việc)

2. Đơn xin việc bản viết tay

3. Giấy khai sinh công chứng

4. Căn cước công dân công chứng, sổ hộ khẩu công chứng

5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường/xã

6. Giấy khám sức khỏe bản gốc

7. Bảng điểm/bằng tốt nghiệp tại thời điểm hoàn thành học tại trường, có dấu xác nhận của trường/công chứng của phường, xã

8. Các bằng cấp, chứng chỉ khác (nếu có): tin học, kế toán, kiểm toán, ngoại ngữ, bằng lái xe ô tô (nếu có)...

9. 02 ảnh 3x4 và 02 ảnh 4x6

Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên được nhận sẽ được Công ty đào tạo thực tế chuyên sâu về kiểm toán dự án XDCB và quản trị rủi ro;

- Được Công ty tạo điều kiện hỗ trợ học thạc sỹ hoặc văn bằng 2;

- Được làm việc trong môi trường trí thức cao, chuyên nghiệp, năng động, quan hệ rộng, có cơ hội thăng tiến và thu nhập cao bền vững lâu dài;

- Mức lương khởi điểm từ 8tr đến 12tr (tùy theo năng lực và hiệu quả công việc);

- Được hưởng công tác phí khi đi công tác tỉnh;

- Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME

