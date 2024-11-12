Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 77 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Vận hành hệ thống kỹ thuật, ghi nhận đầy đủ các thông số và thường xuyên theo dõi họat động của hệ thống; máy phát điện; máy bơm nước;...
- Thường xuyên thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật
- Thực hiện việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn thiết bị, thao tác kỹ thuật chính xác;
- Xử lý, sửa chữa sự cố phát sinh một cách tốt nhất, giảm thiểu sự cố phát sinh.
- Phối hợp công việc với các phòng ban khác, hỗ trợ giám sát các nhà thầu có liên quan;
- Thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;
- Báo cáo cho Tổ trưởng các sự cố trong vận hành và tiến trình xử lý các công việc phát sinh;
- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc các vấn đề về kỹ thuật từ khách hàng, hỗ trợ các ca trực khác theo phân công của Tổ trưởng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sinh năm 1986 trở về sau . Độ tuổi dưới 40 tuổi
- Giờ làm việc có 3 ca/ngày; ca sáng + ca chiều + ca tối; 8 tiếng/ca/ngày;
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: điện công nghiệp, điện lạnh/nhiệt lạnh, kho lạnh,… Không nhận những CV nhà máy, xưởng, xí nghiệp,...
- Từ 01 năm kinh nghiệm về quản lý vận hành các hệ thống kỹ thuật toà nhà văn phòng/cao ốc/Khách sạn/Nhà hàng/Căn hộ/TTTM.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao, kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác.

Tại Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9-12 triệu/tháng
- Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện tại Công ty, thì khi bạn trở thành thành viên của chúng tôi ngoài việc bạn sẽ có được một công việc ổn định, thu nhập tương xứng với năng lực bản thân bạn còn được hưởng các quyền lợi như sau:
- Được hưởng các chế độ công ty quy định, chế độ nâng lương hàng năm căn cứ vào năng lực công tác thực tế và kết quả cống hiến với công ty. Được xét tăng lương 01 năm/lần hoặc đột xuất (nếu đạt thành tích tốt)
- Được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động.
- Phép năm; Lương tháng 13; Sinh nhật nhân viên trong tháng; Quà tết, thưởng lễ; Du lịch; Thưởng KPI/Quý; KSK định kỳ hàng năm ...
- Có cơ hội thăng tiến. Được tự do thể hiện năng lực và được công ty tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 13, Số 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

