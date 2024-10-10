Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Tuyển Lập trình viên .NET Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16

- VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Lập trình phát triển ứng dụng trên nền tảng Microsoft .NET; Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền .NET mô hình MVC, dotnet core; Phát triển các module, sản phẩm cho từng dự án phần mềm theo yêu cầu khách hàng; Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm; Thực hiện theo tài liệu giải pháp và mô hình của bộ phận phân tích; Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công; Làm việc và phát triển sản phẩm theo Agile/Scrum; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.
Lập trình phát triển ứng dụng trên nền tảng Microsoft .NET;
Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án trên nền .NET mô hình MVC, dotnet core;
Phát triển các module, sản phẩm cho từng dự án phần mềm theo yêu cầu khách hàng;
Làm việc theo sự phân công của trưởng nhóm / quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển sản phẩm;
Thực hiện theo tài liệu giải pháp và mô hình của bộ phận phân tích;
Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công;
Làm việc và phát triển sản phẩm theo Agile/Scrum;
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan; Có ít nhất tư 3 năm kinh nghiệm lập trình .Net, C#. Có kinh nghiệm làm việc trên ứng dụng Desktop Application. Có hiểu biết về 1 trong các cơ sở dữ liệu(RDBMS) như Microsoft SQL Server , MySQL; Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, T-SQL, API ....; Thành thạo ASP.NET hoặc ASP NETCore; Có kinh nghiệm hoặc đã tham gia các dự án .NET (ASP/C#) .Net MVC/ API ....; Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về JavaScript, jQuery hoặc các Js Framework; Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình sử dụng .NET (ASP/C#) .Net MVC; Tinh thần hợp tác và làm việc tốt;
Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan;
Có ít nhất tư 3 năm kinh nghiệm lập trình .Net, C#.
Có kinh nghiệm làm việc trên ứng dụng Desktop Application.
Có hiểu biết về 1 trong các cơ sở dữ liệu(RDBMS) như Microsoft SQL Server , MySQL;
Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, T-SQL, API ....;
Thành thạo ASP.NET hoặc ASP NETCore;
Có kinh nghiệm hoặc đã tham gia các dự án .NET (ASP/C#) .Net MVC/ API ....;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về JavaScript, jQuery hoặc các Js Framework;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình sử dụng .NET (ASP/C#) .Net MVC;
Tinh thần hợp tác và làm việc tốt;

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35 triệu/ tháng. Thưởng 2 lần/ năm + Các chế độ phúc lợi khác; Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp; Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống; Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động; Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động. Cùng tham gia miễn phí các câu lạc bộ đá bóng, cầu lông,... của công ty.
Mức lương: Upto 35 triệu/ tháng.
Thưởng 2 lần/ năm + Các chế độ phúc lợi khác;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống;
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;
Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động.
Cùng tham gia miễn phí các câu lạc bộ đá bóng, cầu lông,... của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10,12,15 và 16, Tòa Vp2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

