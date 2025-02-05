Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 8, H.L Tower, Lô A2B, số 6 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Đến 50 Triệu
- Tham gia dự án phát triển sản phẩm enterprise quy mô lớn
- Chịu trách nhiệm role dev leader, SA, Key member
- R&D hệ thống, framework, base source code
- Tham gia quá trình phát triển sản phầm: design, code, unit test
- Hỗ trợ các bạn Junior giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, xử lý các issue
- R&D công nghệ mới phục vụ phát triển sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm lập trình từ 4 năm trở lên sử dụng C#, .Net
- Có kinh nghiệm với SQL
- Có kinh nghiệm Dev Leader, Project technical leader trong dự án, một sản phẩm là một lợi thế
- Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật
- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ design UML
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI