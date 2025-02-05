Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, H.L Tower, Lô A2B, số 6 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Đến 50 Triệu

- Tham gia dự án phát triển sản phẩm enterprise quy mô lớn

- Chịu trách nhiệm role dev leader, SA, Key member

- R&D hệ thống, framework, base source code

- Tham gia quá trình phát triển sản phầm: design, code, unit test

- Hỗ trợ các bạn Junior giải quyết các vấn đề về kỹ thuật, xử lý các issue

- R&D công nghệ mới phục vụ phát triển sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc chương trình tương đương chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Có kinh nghiệm lập trình từ 4 năm trở lên sử dụng C#, .Net

- Có kinh nghiệm với SQL

- Có kinh nghiệm Dev Leader, Project technical leader trong dự án, một sản phẩm là một lợi thế

- Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ design UML

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICSP VIỆT NAM

