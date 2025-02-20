Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Mức lương
25 - 32 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 32 Triệu
Tham gia phát triển dự án IOS với khách hàng.
Làm việc theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.
Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty
Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế
Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 4 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng iOS (Swift) trên Mobile.
Sử dụng tiếng anh thành thạo
Ngôn ngữ: Swift
Có kinh nghiệm:XML, JSON, REST, SOAP
Có kinh nghiệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLite...
Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
Hoà đồng, sẵn sàng hợp tác cùng với mọi người để hoàn thành mục tiêu chung.
Có tinh thần trách nhiệm cao (với công việc, với khách hàng, với thành viên của Team và với chính mình)
Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn upto 28-32M/tháng
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thưởng dự án lên tới 2.5 tháng lương/ năm
Review lương hàng năm hoặc đột xuất
Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm
Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 - 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty
Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.
Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.
Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm
Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 75 triệu đồng/năm sau 1 năm làm việc theo chính sách năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
