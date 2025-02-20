Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu

Mức lương 25 - 32 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 32 Triệu

Tham gia phát triển dự án IOS với khách hàng.

Làm việc theo mô hình phát triển dự án Agile, Scrum.

Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty

Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế

Với Mức Lương 25 - 32 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 4 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng iOS (Swift) trên Mobile.

Sử dụng tiếng anh thành thạo

Ngôn ngữ: Swift

Có kinh nghiệm:XML, JSON, REST, SOAP

Có kinh nghiệm hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLite...

Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.

Hoà đồng, sẵn sàng hợp tác cùng với mọi người để hoàn thành mục tiêu chung.

Có tinh thần trách nhiệm cao (với công việc, với khách hàng, với thành viên của Team và với chính mình)

Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn upto 28-32M/tháng

Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Thưởng dự án lên tới 2.5 tháng lương/ năm

Review lương hàng năm hoặc đột xuất

Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm

Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 - 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty

Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.

Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.

Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm

Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 75 triệu đồng/năm sau 1 năm làm việc theo chính sách năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin