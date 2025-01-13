Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty TNHH Co-well Châu Á
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Co-well Châu Á

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa 3D, số 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Được đào tạo quy trình làm việc.
Được đào tạo các dịch vụ của Informatica từ cơ bản đến nâng cao.
Tiếp cận nền tảng low-code mới của thế giới.
Sau khi trải qua quá trình training, dựa trên kết quả đào tạo sẽ được join vào dự án.
Làm việc với các dự án của khách hàng Nhật Bản.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng về CNTT, công nghệ phần mềm
Kiến thức cơ bản lập trình một trong các ngôn ngữ: C#/java/PHP,...
Kiến thức cơ bản về hệ quản trị CSDL như: SQL Server/Oracle/MySQL...
Mong muốn học công nghệ mới về Informatica (Intelligent Data Management Cloud/IDMC))
Tư duy logic tốt với hệ thống, ngôn ngữ lập trình
Tinh thần cầu tiến và trách nhiệm trong công việc.
Đáp ứng giờ làm việc tối thiểu 100h/tháng

Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đào tạo hoàn toàn miễn phí.
Hưởng trợ cấp tiền mặt hàng tháng
Có cơ hội trở Nhân viên chính thức
Offer vị trí Full time với mức lương khởi điểm lên đến 10.000.000 VNĐ + Bảo hiểm sức khỏe (khám chữa bệnh tại Vinmec, Việt Pháp,...) + Chế độ theo qui định nhà nước.
Cơ hội làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật Bản.
Môi trường trẻ trung, tạo điều kiện đào tạo theo hướng Fullstack ngay trong giờ hành chính.
Môi trường làm việc tuyệt vời
Trang bị thiết bị làm việc trọn bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dự án.
Làm việc và hướng dẫn bởi các chuyên gia/Senior nhiều kinh nghiệm thực tế.
Trợ cấp hàng tháng cho các hoạt động của CLB thể thao (Yoga, Zumba, bóng đá...)
Thông tin chính sách mới/cải tiến được cập nhật đều đặn tới nhân viên.
Có riêng khu vực thư giãn phục vụ hoạt động giải trí, ẩm thực.
Không gian làm việc mở, tiện nghi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Công ty TNHH Co-well Châu Á

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 3D, số 3 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

