Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, số 11 ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 700 - 1 USD

- Tham gia vào các dự án lập trình phát triển phần mềm product thương mại điện tử, logistic, hệ thống văn thư và outsource với khách hàng trong & ngoài nước (MBBank, Viettel, Nhật Bản, ...);
- Nghiên cứu, phân tích, thiết kế hệ thống, tối ưu cho các dự án;
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới;
- Phát triển API phục vụ Mobile Apps, Web và tích hợp với các hệ thống;
- Đóng góp ý tưởng xây dựng, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm;
- Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng của các ứng dụng;
- Lên kế hoạch và đề xuất ý tưởng về công việc với nhóm;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm vào buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT và ĐTVT hoặc tương đương.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
- Kinh nghiệm trong Java, Spring boot, Angular, ReactJS.
- Có hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc lập trình và kỹ thuật lập trình (OOP / FP / OAP).
- Có kinh nghiệm với:
+ Database: PostgreSQL, MYSQL, Oracle...
+ Front-end: Angular material, Ant design, front-end patterns, tích hợp RESTful APIs, ...
+ Back-end: Redis, Kafka, Keycloak, Feign, Swagger, Liquid base, Websocket, ....
- Có kiến thức về:
+ Elastic search
+ HTML, CSS, Javascript, Typescript
+ Web service RESTful API, HTTP request
+ Xử lý cache dữ liệu
+ Tối ưu hệ thống
- Sử dụng công cụ quản lý mã nguồn Git.
- Cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Sẵn sàng học tập các ngôn ngữ, framework mới.
Ưu tiên:
- Nắm được cách xây dựng ứng dụng dựa trên kiến trúc Micro Services Micro Front-end, xây dựng API Gateway.
-
- Kinh nghiệm UI/UX, thiết kế prototype sử dụng các công cụ figma.
- Có kinh nghiệm lập trình và làm việc với mã nguồn mở.
- Có tư duy logic khả năng xử lý tình huống tốt.
- Có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn với từng năng lực (700$ - 1500$);
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, 08h30 – 18h00, trưa nghỉ 1,5 tiếng;
- Xét tăng lương hàng năm + thưởng + lương tháng 13;
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao;
- Nếu bạn có ý tưởng hấp dẫn, bạn sẽ được bắt đầu dự án của riêng mình tại công ty;
- Bạn sẽ được tham gia các dự án lớn, sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới nhất, làm việc cùng những đồng nghiệp và quản lý tài năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART - SOLUTIONS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 11 ngõ 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

