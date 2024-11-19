Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Phân tích và thiết kế hệ thống

• Tham gia phát triển các dự án, đề xuất các phương án giải quyết yêu cầu của khách hàng

• Cùng với nhóm phát triển phân tích và thiết kế các tính năng của sản phẩm



2. Phát triển các tính năng phía frontend của website

• Xây dựng các chức năng front-end của website bằng Angular, JavaScript/ TypeScript, CSS, HTML

• Thiết kế và tối ưu hóa UI/ UX cho sản phẩm

• Phối hợp với backend để hoàn thiện tính năng website

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm Angular tại dự án thực tế

Có kinh nghiệm với Angular, Javascript, TypeScript, CSS/SCSS, HTML, Webpack, MaterialUI hoặc Node JS

Nhanh nhạy trong công việc , xử lý vấn đề tốt

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội phát triển bản thân

- Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn.

- Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

- Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

- Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

- Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

- Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

- Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

- Định kỳ xét tăng lương theo năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

- Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

- Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

- Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

- Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

- Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin