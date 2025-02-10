Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Tạo kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn.

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việclượng công việc

Domain thương mại.

Địa điểm làm việc: Ba Đình, Hà Nội

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, biết test app finance cho thị trường Nhật

Có kinh nghiệm viết testcase bằng TA

Tiếng Anh đọc hiểu tốt, giao tiếp được là lợi thế

Có kinh nghiệm test Web, desktop app, Test Design

Có kinh nghiệm về lĩnh vực kiểm thử phần mềm;

Ưu tiên Nhân sự có khả năng đọc viết tiếng Anh (cơ bản) nghe nói (nếu có thể);

Ưu tiên Nhân sự có chứng chỉ kiểm thử ISTQB;

Ưu tiên Nhân sự có kinh nghiệm làm ETL, phân tích xử lý dữ liệu;

Ưu tiên Nhân sự có hiểu biết về các công cụ kiểm thử tự động / kiểm thử hiệu năng;

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn upto 25M/ tháng

Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ sáu

Thưởng dự án lên tới 2 tháng lương/ năm

Review lương hàng năm hoặc đột xuất

Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm

Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 - 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty

Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.

Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.

Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm

Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 100 triệu đồng/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin