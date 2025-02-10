Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Tạo kịch bản kiểm thử, kế hoạch kiểm thử theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm thử, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm sau mỗi giai đoạn.
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ phục vụ cho việc kiểm thử.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việclượng công việc
Domain thương mại.
Địa điểm làm việc: Ba Đình, Hà Nội
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, biết test app finance cho thị trường Nhật
Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn upto 25M/ tháng
Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ sáu
Thưởng dự án lên tới 2 tháng lương/ năm
Review lương hàng năm hoặc đột xuất
Thưởng tất cả các ngày lễ theo quy định chung từng năm
Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 - 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty
Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.
Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.
Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm
Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các quyền lợi khác theo luật lao động và Gói bảo hiểm sức khỏe tăng cường 24/7 với tổng mệnh giá bảo vệ lên tới 100 triệu đồng/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
