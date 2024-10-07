Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Mobile Developer

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16

- VP2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App Lên kế hoạch và thực hiện Submit App lên App Store (Apple, Google App store). Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hang hoặc bên thứ ba) để thiết kế thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
Tham gia phát triển các sản phẩm trên nền tảng Mobile App
Lên kế hoạch và thực hiện Submit App lên App Store (Apple, Google App store).
Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hang hoặc bên thứ ba) để thiết kế thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ
Thực hiện bảo trì và nâng cấp các sản phẩm dịch vụ của công ty
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 03 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động ( Flutter/ Android/ IOS/ ReactNative) Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm làm Leader, quản lý đội nhóm. Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript. Có kinh nghiệm xử lý front-end, ví dụ như Angular, React, Vue..., KN backend: Java,.. Thành thạo các kiến thức iOS/Android: OOP, MultiThread, Memory, Network,... Có kiến thức chuyên sâu, am hiểu sâu sắc các ngôn ngữ tương ứng Swift/ Java/ Kotlin/ Dart Có khả năng đọc tài liệu bằng tiếng anh. Khả năng tối ưu hóa ứng dụng để đạt hiệu suất tốt trên cả Android và iOS Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và tinh thần học hỏi, cải thiện không ngừng Có kinh nghiệm với các công cụ và quy trình kiểm thử (unit test, integration test) Có kinh nghiệm triển khai UI vơi Figma tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao
Có trên 03 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động ( Flutter/ Android/ IOS/ ReactNative)
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm làm Leader, quản lý đội nhóm.
Kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript. Có kinh nghiệm xử lý front-end, ví dụ như Angular, React, Vue..., KN backend: Java,..
Thành thạo các kiến thức iOS/Android: OOP, MultiThread, Memory, Network,...
Có kiến thức chuyên sâu, am hiểu sâu sắc các ngôn ngữ tương ứng Swift/ Java/ Kotlin/ Dart
Có khả năng đọc tài liệu bằng tiếng anh.
Khả năng tối ưu hóa ứng dụng để đạt hiệu suất tốt trên cả Android và iOS
Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt và tinh thần học hỏi, cải thiện không ngừng
Có kinh nghiệm với các công cụ và quy trình kiểm thử (unit test, integration test)
Có kinh nghiệm triển khai UI vơi Figma tốt, chủ động báo cáo kết quả công việc được giao

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35tr/ tháng. Thưởng: 2 lần/ năm + các chế độ phúc lợi hấp dẫn. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp; Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng mềm; Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động; Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động. Tham gia các câu lạc bộ Đá bóng, cầu lông,.. của công ty.
Mức lương: Upto 35tr/ tháng.
Thưởng: 2 lần/ năm + các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp;
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng mềm;
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động;
Đóng BHXH ngay khi ký Hợp đồng lao động.
Tham gia các câu lạc bộ Đá bóng, cầu lông,.. của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10,12,15 và 16, Tòa Vp2, tòa nhà Sun Square, số 21 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

