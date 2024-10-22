Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Cụm CN Dốc 47, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch mua hàng cho công ty, bao gồm: xác định nhu cầu, tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá cả, ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa, thanh toán. Quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận mua hàng, đảm bảo hiệu quả và hiệu suất công việc. Phân công nhiệm vụ, đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong bộ phận. Xây dựng và quản lý hệ thống dữ liệu mua hàng, đảm bảo tính chính xác và cập nhật. Phân tích thị trường, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp mới, đảm bảo nguồn cung ứng ổn định và giá cả cạnh tranh. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Logistics hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về quản lý mua hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Nắm vững các quy định về luật mua bán hàng hóa, luật đấu thầu. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Các chế độ hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BIÊN HOA SCM

