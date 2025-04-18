Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Tomiya Summit Garment Export làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tomiya Summit Garment Export
- Đồng Nai: Khu công nghiệp Long Bình (Loteco), Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Trưởng phòng Xuất nhập khẩu chịu sự quản lý của Ban Giám đốc, có nhiệm vụ quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty, đảm bảo hàng hóa nhập, xuất được đúng tiến độ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định thương mại quốc tế, đồng thời tối ưu hóa chi phí, thời gian, đáp ứng các yêu cầu sản xuất và yêu cầu của khách hàng Công ty.
• Quản lý nhân viên trong phòng xuất nhập khẩu, phân công công việc, giám sát và hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng cho các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với hải quan, đối tác vận chuyển, nhà cung cấp và khách hàng Nhật Bản.
• Kiểm soát chi phí xuất nhập khẩu, đảm bảo các hoạt động được thực hiện trong ngân sách được phê duyệt.
• Phối hợp với bộ phận kế toán cung cấp chứng từ hợp lệ và thanh toán các chi phí xuất nhập khẩu đúng hạn.
• Đảm bảo tất cả các giấy tờ, chứng từ xuất nhập khẩu tuân thủ đúng quy định của Việt Nam và của khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Tomiya Summit Garment Export Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tomiya Summit Garment Export
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI