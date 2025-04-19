Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Tổ 8 Ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Phân loại, sắp xếp hàng hóa vào các vị trí lưu trữ phù hợp trong kho.

Quản lý hàng hóa trong kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản tốt, tránh hư hỏng, thất lạc.

Kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc xuất kho hàng hóa theo yêu cầu của đơn vị.

Báo cáo tình trạng hàng hóa, số lượng tồn kho cho quản lý.

Vệ sinh, bảo quản kho hàng sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Nhanh nhẹn, năng động, có sức khỏe tốt.

Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản (Word, Excel).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong kho hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG).

Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SBOOKS HÀ NỘI

