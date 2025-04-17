Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý dẫn dắt đội ngũ nhân viên quảng bá thương hiệu (BA) thực hiện cam kết tạo sự ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng, cạnh tranh với đối thủ cùng ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác cùng với đội ngũ của mình

• Tập trung và thúc đẩy đội ngũ nhân viên để có kết quả làm việc tốt nhất.

• Tìm kiếm nguồn và tuyển dụng nhân viên hiệu quả, đúng thời hạn theo quy trình tuyển dụng của công ty

• Đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên

• Xây dựng tinh thần đồng đội, gắn kết

• Kiểm tra giám sát nhân viên tại điểm bán về thời gian làm việc, chất lượng công việc, thái độ và ý thức của nhân viên để nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ BA

• Cung cấp báo cáo kịp thời và chính xác cho cấp Quản lý: hiệu suất công việc, chấm công nhân viên, báo cáo thị trường, đối thủ cạnh tranh,…

• Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các cửa hàng, phối hợp tốt với các bộ phận bán hàng, MKT...để triển khai hiệu quả các chương trình thúc đẩy bán hàng

• Giải quyết các vấn đề phát sinh tại điểm bán và trong bộ phận

• Luôn có thể tiếp cận và hoạt động như hình mẫu của nhóm

• Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp quản lý: hỗ trợ sự kiện, chương trình….