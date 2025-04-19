Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: P. Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế các dự án cầu đường.

Bốc tách khối lượng, lập biện pháp thi công các hạng mục liên quan

Làm việc trực tiếp với CĐT về tiến độ và chất lượng dự án.

Báo cáo Phương án với CĐT và Cơ quan ban ngành.

Phối hợp với các Phòng /Ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công việc.

Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, ANDDesign và tin học văn phòng…

Nhanh nhẹn, siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ năng lực hành nghề thiết kế và sử dụng thành thạo phần mềm Civil

Ưu tiên ứng viên

có chứng chỉ năng lực hành nghề thiết kế và sử dụng thành thạo phần mềm Civil

Tại CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin