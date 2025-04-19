Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: P. Trảng Dài, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia thiết kế các dự án cầu đường.
Bốc tách khối lượng, lập biện pháp thi công các hạng mục liên quan
Làm việc trực tiếp với CĐT về tiến độ và chất lượng dự án.
Báo cáo Phương án với CĐT và Cơ quan ban ngành.
Phối hợp với các Phòng /Ban liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công việc.
Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công (nếu có).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, ANDDesign và tin học văn phòng…
Nhanh nhẹn, siêng năng, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ năng lực hành nghề thiết kế và sử dụng thành thạo phần mềm Civil
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ năng lực hành nghề thiết kế và sử dụng thành thạo phần mềm Civil
Tại CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUẤN THẮNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
