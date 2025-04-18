Tuyển Data Analyst TKG Taekwang VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 600 - 900 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại TKG Taekwang VINA
Mức lương
600 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: #8, 9A Road, Bien Hoa 2 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 600 - 900 USD
Calculate and analyze labor cost for various projects.
Develop and maintain dashboards or/and reports to track key HR metrics, labor cost models and forecasts.
Collect, analyze workforce data and generate insightful reports to support decision-making.
Ensure data accuracy and compliance with labor laws and data privacy regulations
Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
College and above
Good English communication
Proficiency in Excel and HR software; strong data visualization skills
At least 2 years of experience in HR analytics or data analysis (e.g. labor cost analysis & forecast)
Good English communication
Proficiency in Excel and HR software; strong data visualization skills
At least 2 years of experience in HR analytics or data analysis (e.g. labor cost analysis & forecast)
Tại TKG Taekwang VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TKG Taekwang VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
