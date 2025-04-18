Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 2 - 3,812 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Tại Suoi Tien Group
- Đồng Nai: Khu Du Lịch Sơn Tiên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 2 - 3,812 USD
2.1. Quản trị nhân sự
Xây dựng, tổ chức và triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn diện.
Điều hành các hoạt động: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, lương thưởng, quan hệ lao động, tái cấu trúc nhân sự khi cần thiết.
Phát triển hệ thống KPI, khung năng lực và đánh giá định kỳ hiệu quả làm việc.
Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, chuyên nghiệp – thân thiện – phục vụ.
2.2. Quản trị hành chính
Điều phối và kiểm soát công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, hậu cần văn phòng.
Quản lý công tác an ninh – an toàn – vệ sinh – phòng cháy chữa cháy tại toàn khu du lịch.
Tổ chức các sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết nhân sự, truyền thông nội bộ.
2.3. Pháp lý và đối nội/đối ngoại hành chính
Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm, thuế TNCN, ATLĐ, PCCC...
Đại diện công ty làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến mảng nhân sự – hành chính.
Với Mức Lương 2 - 3,812 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý HCNS cấp cao, ưu tiên từng làm trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ – hospitality – vận hành khu phức hợp.
Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI