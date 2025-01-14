Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Netnam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2
- HITC Building, 239 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
• Triển khai – chăm sóc khách hàng về dịch vụ đường truyền (internet, Metronet, WAN,...), internet event, dịch vụ Managed service…
• Triển khai các giải pháp về hệ thống WiFi của Ruckus, Aruba, Cisco…, và dịch vụ về đường truyền như: DIA, IP Transit, WAN/Metro, FTTH…
• Triển khai hợp đồng SI (network, wifi, system, firewall,...)
• Triển khai các dịch vụ mới
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiêu chuẩn ứng viên
• Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành điện tử viễn thông/công nghệ thông tin/An toàn thông tin các trường Bách Khoa, Quốc Gia, Quân sự, Mật Mã ….
• Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng của Cisco/Juniper/HP...
• Tiếng Anh: đủ khả năng giao tiếp và trao đổi qua thư điện tử với các đối tác nước ngoài.
• Có chứng chỉ Cisco CCNA Security, CCNP là một lợi thế.
Ưu tiên:
• Ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai hệ thống WiFi Ruckus/Aruba/Cisco…
• Ứng viên đã có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với thiết bị mạng Mikrotik.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Netnam
