Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Netnam
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Netnam

Network Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Network Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Netnam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- HITC Building, 239 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Triển khai – chăm sóc khách hàng về dịch vụ đường truyền (internet, Metronet, WAN,...), internet event, dịch vụ Managed service…
• Triển khai các giải pháp về hệ thống WiFi của Ruckus, Aruba, Cisco…, và dịch vụ về đường truyền như: DIA, IP Transit, WAN/Metro, FTTH…
• Triển khai hợp đồng SI (network, wifi, system, firewall,...)
• Triển khai các dịch vụ mới

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chuẩn ứng viên
• Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành điện tử viễn thông/công nghệ thông tin/An toàn thông tin các trường Bách Khoa, Quốc Gia, Quân sự, Mật Mã ….

• Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng của Cisco/Juniper/HP...
• Tiếng Anh: đủ khả năng giao tiếp và trao đổi qua thư điện tử với các đối tác nước ngoài.
• Có chứng chỉ Cisco CCNA Security, CCNP là một lợi thế.
Ưu tiên:
• Ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai hệ thống WiFi Ruckus/Aruba/Cisco…
• Ứng viên đã có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với thiết bị mạng Mikrotik.

Tại Công Ty Cổ Phần Netnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Netnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Netnam

Công Ty Cổ Phần Netnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - HITC Building, 239 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

