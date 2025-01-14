Tuyển Network Engineer Công Ty Cổ Phần Netnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - HITC Building, 239 Đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Triển khai – chăm sóc khách hàng về dịch vụ đường truyền (internet, Metronet, WAN,...), internet event, dịch vụ Managed service…

• Triển khai các giải pháp về hệ thống WiFi của Ruckus, Aruba, Cisco…, và dịch vụ về đường truyền như: DIA, IP Transit, WAN/Metro, FTTH…

• Triển khai hợp đồng SI (network, wifi, system, firewall,...)

• Triển khai các dịch vụ mới

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiêu chuẩn ứng viên

• Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành điện tử viễn thông/công nghệ thông tin/An toàn thông tin các trường Bách Khoa, Quốc Gia, Quân sự, Mật Mã ….

• Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng của Cisco/Juniper/HP...

• Tiếng Anh: đủ khả năng giao tiếp và trao đổi qua thư điện tử với các đối tác nước ngoài.

• Có chứng chỉ Cisco CCNA Security, CCNP là một lợi thế.

Ưu tiên:

• Ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai hệ thống WiFi Ruckus/Aruba/Cisco…

• Ứng viên đã có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với thiết bị mạng Mikrotik.

