Tuyển Network Engineer Công ty TNHH Beyondnet Vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Golden King Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, Quận 7, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành, quản trị, giám sát mạng, cấu hình thiết bị, xử lý sự cố theo sự hướng dẫn.

Tham gia triển khai xây dựng hạ tầng mạng Firewall, Routing, Switching, LAN/WAN, VPN, Wireless… cho khách hàng.

Duy trì tính khả dụng của hệ thống, quản lý issue trong hoạt động thường trực.

Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các xu hướng công nghệ mới, giải pháp mới trong ngành.

Checking onsite khách hàng và report hằng tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: tối thiểu 6 tháng trong ngành công nghệ thông tin.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Kỹ năng mạng cơ bản về: Routing, Switching, Firewall (hoặc đã học qua CCNA hoặc tương đương)

Tại Công ty TNHH Beyondnet Vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Gói đào tạo kỹ năng 3,000,000 VNĐ định kỳ mỗi 6 tháng.

- Thưởng 1 năm được 1,5 tháng lương.

- Tiền tăng ca được trả theo Luật Lao động.

- Được tham gia BHXH, khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc.

- Được nghỉ lễ theo Quy định nhà nước.

- Công việc ổn định và lâu dài.

- Được thử thách và tạo điều kiện để phát triển, nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công việc.

- Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế.

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

- Chế độ hiếu hỉ, cưới hỏi, ốm đau, thai sản dành cho nhân viên và người thân.

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng + thưởng quà tiền.

- Food and coffee.

- Du lịch định kỳ 1 lần trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Beyondnet Vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin