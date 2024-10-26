Tuyển Nhân Viên An Toàn Lao Động thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty Cổ Phần Hà Yến
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty Cổ Phần Hà Yến

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ

- Tỉnh Hưng Yên, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ), 5S trong công ty. Xây dựng và cập nhật các chính sách, hồ sơ, tài liệu,các tiêu chí đánh giá liên quan đến công tác ATVSLĐ, 5S. Đưa ra các tư vấn về vấn đề liên quan đến ATVSLĐ,5S; Địa điểm làm việc: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên
Chịu trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động(ATVSLĐ), 5S trong công ty.
Xây dựng và cập nhật các chính sách, hồ sơ, tài liệu,các tiêu chí đánh giá liên quan đến công tác ATVSLĐ, 5S.
Đưa ra các tư vấn về vấn đề liên quan đến ATVSLĐ,5S;
Địa điểm làm việc: Công ty CP Tân Hà Phát Công Nghiệp - Đường N1 – Khu CN Yên Mỹ II – Thị Trần Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyênngành khối kỹ thuật Kinh nghiệm:
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyênngành khối kỹ thuật
Trình độ học vấn
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
- Nhân viên Nam, Có kinhnghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực HSE trong các công ty sản xuất, am hiểu luậtPCCC, môi trường, ATVSLĐ.
- Có kiến thức về hệ thốngan toàn nhà máy đặc biệt là nhà máy sản xuất cơ khí
Kỹnăng và sở trường:
- Khả năng hoạch định, tổchức công việc
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Có tinh thần trách nhiệmcao
- Nhanh nhẹn, kiên trì, cẩnthận
- Trung thực, có trách nhiệmcao trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng:
Mức lương: 10 – 15tr/tháng Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên... Thưởng: Tháng lương 13, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết,thưởng cổ phần Phúc lợi được hưởng:
Mức lương: 10 – 15tr/tháng
Phụ cấp: Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên...
Thưởng: Tháng lương 13, thi đua, thưởng các ngày Lễ, Tết,thưởng cổ phần
Phúc lợi được hưởng:
- Chế độ Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật Lao động;
- Bảo hiểm tai nạn 24 / 24và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty;
- Chế độ sinh nhật, nghỉmát hàng năm, chế độ dành cho gia đình của cán bộ công nhân viên của Công ty.
2. Cơ hội phát triển
Cơ hội phát triển
- Môi trường làm việc thânthiện, chuyên nghiệp có yếu tố nước ngoài;
- Được đào tạo định kỳ chuyênmôn và kỹ năng chuyên ngành
- Hiểu biết sâu về chuyênmôn thiết kế của ngành Bếp, Khách sạn và Du lịch;
- Phát triển năng lực cácnhân và mối quan hệ xã hội;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hà Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Hà Yến

Công ty Cổ Phần Hà Yến

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Lô CN6, Cụm CN Vừa Và Nhỏ Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

